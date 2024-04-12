Axios: Иран атакует Израиль ограниченным образом

Иран атакует Израиль в ответ на бомбежку консульства в сирийском Дамаске ограниченным образом. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источник, осведомленный о разговоре министров иностранных дел Ирана и Германии.
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