Муталим Магомедов, участник СВО из Кайтагского района, был награжден медалями Суворова и Жукова

Лейтенант Муталим Магомедов из Кайтагского района награжден двумя государственными наградами – медалью Суворова и медалью Жукова – за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
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