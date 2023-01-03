МОЯ СТРАНА

6 359 подписчиков

ПРОНЬКО О ГЛАВНОМ СКАНДАЛЕ ГОДА: ЧУБАЙС СБЕЖАЛ – ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

ПРОНЬКО О ГЛАВНОМ СКАНДАЛЕ ГОДА: ЧУБАЙС СБЕЖАЛ – ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

В 2023-м Чубайса надо вернуть в Россию в "багажнике авто", чтобы другим было неповадно. Наступил новый год, а это значит, что мы должны не просто проанализировать итоги 2022-го, но и сделать необходимые выводы из произошедшего в минувшем году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх