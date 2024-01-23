Министр обороны Германии призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие годы

По словам Бориса Писториуса, ФРГ нужно до пяти лет на перевооружениеГермания должна учитывать возможность войны НАТО с Россией, поэтому ФРГ и другие союзники по альянсу сейчас активно вооружаются, заявил министр обороны страны Борис Писториус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии