Русские средства ПВО за одну ночь уничтожили восемь украинских беспилотников. Мероприятие прошло над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями, что подчёркивает высокий уровень защиты воздушного пространства России.
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