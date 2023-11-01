Дом министра Алексея Бузу – в центре внимания НОН

Национальный орган по неподкупности (НОН) проанализировал декларацию об имуществе министра труда и социальной защиты Алексея Бузу в результате уведомления, согласно которому министр записал дом не на свое имя, а на имя отца.
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