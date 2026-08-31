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Отмена развода и попытка спасти брак: почему Алла Пугачева остается с Максимом Галкиным*

Отмена развода и попытка спасти брак: почему Алла Пугачева остается с Максимом Галкиным*

Слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина* снова перестали быть просто разговорами. После нескольких напряженных инцидентов в Латвии певица была готова на крайние шаги — собрать документы и вернуться в Россию.

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