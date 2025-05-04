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Трамп анонсировал вторичные санкции против покупателей иранской нефти

Трамп анонсировал вторичные санкции против покупателей иранской нефти

По его словам, все закупки иранской нефти или нефтепродуктов должны быть немедленно прекращены. Нарушителям «не позволят вести бизнес» с Соединенными Штатами.

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Комментарии
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Лев Добрый
Старый хрыч совсем с ума начал сходить, вот вам и Трамп!😱👈😜🤪
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