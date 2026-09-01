В России вступили в силу новые правила перевозки животных и багажа в такси

С 1 сентября в России начали действовать обновлённые правила перевозки пассажиров, багажа и животных в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, включая такси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суверенитет стран...
- Суверенитет стран...
- Суверенитет стран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым