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100 Дорог

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Валерия и Иосиф Пригожин отдыхают в загадочном Стамбуле

Валерия и Иосиф Пригожин отдыхают в загадочном Стамбуле

<p>Валерия и её супруг Иосиф Пригожин совершили поездку в загадочный Стамбул. Во время своей увлекательной экспедиции они погрузились в богатое культурное наследие города, знакомясь с его историческими достопримечательностями.

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