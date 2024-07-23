Валерия и Иосиф Пригожин отдыхают в загадочном Стамбуле

<p>Валерия и её супруг Иосиф Пригожин совершили поездку в загадочный Стамбул. Во время своей увлекательной экспедиции они погрузились в богатое культурное наследие города, знакомясь с его историческими достопримечательностями.
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