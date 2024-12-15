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Царьград

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Германцы все чаще выбирают Россию для жизни: стабильность и миграционная политика

Германцы все чаще выбирают Россию для жизни: стабильность и миграционная политика

Глава Немецкого совета, Ральф Нимайер, заявил о растущем интересе германцев к переезду в Россию из-за экономической стабильности и контролируемой миграционной политики, обсуждая данное явление с сенатором Олегом Головым.

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