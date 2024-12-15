Германцы все чаще выбирают Россию для жизни: стабильность и миграционная политика

Глава Немецкого совета, Ральф Нимайер, заявил о растущем интересе германцев к переезду в Россию из-за экономической стабильности и контролируемой миграционной политики, обсуждая данное явление с сенатором Олегом Головым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии