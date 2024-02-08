Евгений Агулов: ИИ оможет обнаруживать очаги возгораний в лесах Подмосковья

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов рассказал, что система мониторинга лесных пожаров в Московской области включает четыре уровня, которые ежегодно проходят модернизацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии