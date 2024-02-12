Создатели шутера от первого лица Beneath, вдохновленного FEAR, продемонстрировал...

Создатели шутера от первого лица Beneath, вдохновленного FEAR, продемонстрировали разрушаемое окружениеCamel 101 в настоящее время работает над новой хоррор-игрой от первого лица, которая, похоже, во многом вдохновлена первой игрой FEAR.
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