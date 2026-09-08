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Түбән Камада 18 метрлык уникаль сөлге чиктеләр

Түбән Камада 18 метрлык уникаль сөлге чиктеләр

Түбән Камада «СөлгеФест» этномәдәни фестивале узды. Бәйрәмнең төп бизәге — Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы хезмәткәрләре чиккән, милли орнаментлар белән бизәлгән 18 метр озынлыктагы уникаль сөлге булды.

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