Галлахер не продлил контракт с «Челси» по схеме «2+1» с повышением зарплаты. Хавбек может перейти в «Атлетико»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Синие» предлагали 24-летнему хавбеку соглашение по схеме «2+1» с повышением зарплаты, которая стала бы сравнима с окладами самых высокооплачиваемых игроков клуба, но Галлахер ответил отказом.