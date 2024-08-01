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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галлахер не продлил контракт с «Челси» по схеме «2+1» с повышением зарплаты. Хавбек может перейти в «Атлетико»

«Синие» предлагали 24-летнему хавбеку соглашение по схеме «2+1» с повышением зарплаты, которая стала бы сравнима с окладами самых высокооплачиваемых игроков клуба, но Галлахер ответил отказом.

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