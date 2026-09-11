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Татар-информ

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Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в Татарстане

Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в Татарстане

Бабье лето в Татарстане в этом году проходит волнами: короткое тепло в начале сентября сменилось дождями, но уже с 15 сентября в республику снова вернутся теплые солнечные дни.

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