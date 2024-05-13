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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ингвильд Остберг: «Моя мотивация сейчас на пике. Но без медицинского допуска шансов нет – это неприятная ситуация, с которой приходится иметь дело»

Ингвильд Флюгстад Остберг – двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам.

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