Первая атака – большая дистанция до цели и низкие температуры. В последний момент села батарея Взрыв рядом с целью, машина повреждена и остановлена Вторая атака – РЭБ.
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Первая атака – большая дистанция до цели и низкие температуры. В последний момент села батарея Взрыв рядом с целью, машина повреждена и остановлена Вторая атака – РЭБ.
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