Торговое судно подверглось неизвестной атаке в Ормузском проливе

Коммерческое судно было атаковано неизвестным боеприпасом при прохождении через Ормузский пролив, сообщает Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) 13 сентября.
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