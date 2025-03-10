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Царьград

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Мишустин: социальные пенсии вырастут более чем на 14,5% с 1 апреля

Мишустин: социальные пенсии вырастут более чем на 14,5% с 1 апреля

Правительство России приняло решение повысить социальные пенсии с 1 апреля на более чем 14,5%, сообщил Михаил Мишустин.

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