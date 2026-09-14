Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Politically, There's No Viable Way Out Of This": Schiff Warns Of "Dangerous Feedback Loop"

"Politically, There's No Viable Way Out Of This": Schiff Warns Of "Dangerous Feedback Loop" Authored by SchiffGold via SchiffGold, On Thursday, Peter joined host Danny on CapitalCosm to unpack the deepening cracks in the US debt market and what they mean for the dollar, oil, and the political landscape heading into 2026.

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