Умер автор заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши!» режиссер Владимир Самсонов

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. На 88-м году жизни скончался российский режиссер мультипликационных фильмов Владимир Самсонов, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем Telegram-канале.
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