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Начинаем день с «Радио Крым»

Начинаем день с «Радио Крым»

Начинаем день с «Радио Крым»Присоединяйтесь к эфиру. Вас ждет два интервью с генеральным директором АНО «Таврида Арт» Ксенией Артемьевой, а также с министром экологии и природных ресурсов РК Ольгой Славгородской.

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