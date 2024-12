Традиции Королевского Флота: ром, содомия и порка

Юрий Ильинов

Тайна катастрофы в Актау Версия о дистанционном вмешательстве в управление лайнером даёт ответы на многие вопросы Катастрофа пассажирского лайнера Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау обратила внимание экспертного сообщества на ряд доселе искусно спрятанных «скелетов в шкафах» ведущих мировых авиакомпаний. Прежде всего, вызывает законное удивление тот упрямый факт, что, подвергшись атаке извне, лайнер получил серьёзные повреждения, в частности, систем управления полетом, но сохранил управляемость, пересек Каспийское море и, сделав несколько кругов для сжигания излишнего горючего, стал заходить на посадку близ казахстанского города Актау. Эти действия опытных пилотов «Эмбраера» показывали, что они полностью контролируют режим полета и уверены в успешной посадке. Однако на распространенном в сетях видео можно было наблюдать, что при заходе на посадочную глиссаду пилоты не смогли выровнять крен лайнера, который врезался в землю и взорвался. Что могло произойти в этот момент, что могло помешать пилотам «Эмбраера» нормально приземлиться? Ведь в Актау не было ни украинских дронов, ни российских ракет ПВО. Ответ простой: дистанционное вмешательство в управление лайнером. Такая опция существует, причем достаточно давно, на всех пассажирских лайнерах ведущих авиакомпаний мира. В феврале 2007 года бывший пилот американской авиакомпании Northwest Airlines Филд Макконнелл подал иск Boeing Co., и Ассоциация пилотов воздушных линий (ALPA) не могут гарантировать ему, что самолеты B747-400 безопасны. Макконнелл утверждал, что самолеты незаконно модифицированы компанией Boeing и управление ими может быть перехвачено злоумышленниками. «Мои поиски истины включали подачу гражданского дела 3:07-cv-24 под названием FIELD MCCONNELL v. ALPA AND BOEING. Это произошло 27 февраля 2007 года, и в течение 4 дней Boeing признал в лондонской газете от 3 марта 2007 года, что Boeing действительно развернул BUAP. Поэтому я удалил Boeing из своего “прицела” и сосредоточился на Ассоциации пилотов авиакомпаний в последующем судебном процессе Civil Case 1:08-1600 (RMC) под названием FIELD MCCONNELL v. ALPA. Этот судебный процесс длился с сентября 2008 года по январь 2011 года, когда он был отклонен судьей Розмари М. Коллиер, что, как я докажу, было мошенничеством в суде», – рассказал бывший пилот в своем письме в редакцию газеты Tasmanian Times. То факт, что суд отклонил его иск к Ассоциации пилотов авиакомпаний не отменяет главного: компания Boeing признала, что установила на своих лайнерах систему Boeing Uninterruptible AutoPilot (BUAP), «предназначенную для изъятия управления коммерческим самолетом у пилота или летного экипажа в случае угона». Что из себя представляет это система, хорошо известно в кругу авиаэкспертов. Патент на систему BUOP был выдан в декабре 2006 года. Американский портал Homeland Security News Wire пишет, что благодаря этой технологии дистанционный перехват управления лайнером «может быть активирован удаленно по радио или через спутник государственными органами» (it can be activated remotely via radio or satellite by government agencies). Издание сообщило также о «новом контракте Raytheon на разработку программного обеспечения, которое использует тип самолета, местоположение и топливную емкость для определения наиболее безопасного маршрута для угнанного или иным образом скомпрометированного самолета. Это отличная идея, которая должна взволновать базирующуюся в Чикаго, штат Иллинойс, компанию Boeing – не из зависти, а потому, что она повышает ценность ее недавно выданного патента на систему, которая после активации отбирает управление самолетом у пилотов и направляет его в заранее определенное место посадки. Объедините системы Raytheon и Boeing – вот это хорошая идея». 8 марта 2014 года рейс MH370 Malaysia Airlines – плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) – Пекин (Китай), выполнявшийся авиалайнером Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. На его борту находились 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров). Все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате «несчастного случая». Следственными органами не было установлено обстоятельств и причин происшествия. Однако 19 мая 2014 года бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что исчезновение самолета 8 марта было «скорее всего, не обычной катастрофой из-за полной выработки топлива». Он предположил, что Центральное разведывательное управление США знало об исчезновении самолета с 239 людьми на борту, но не поделилось этой информацией с Малайзией.