Традиции Королевского Флота: ром, содомия и порка

Юрий Ильинов Тайна катастрофы в Актау Версия о дистанционном вмешательстве в управление лайнером даёт ответы на многие вопросы Катастрофа пассажирского лайнера Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау обратила внимание экспертного сообщества на ряд доселе искусно спрятанных «скелетов в шкафах» ведущих мировых авиакомпаний. Прежде всего, вызывает законное удивление тот упрямый факт, что, подвергшись атаке извне, лайнер получил серьёзные повреждения, в частности, систем управления полетом, но сохранил управляемость, пересек Каспийское море и, сделав несколько кругов для сжигания излишнего горючего, стал заходить на посадку близ казахстанского города Актау. Эти действия опытных пилотов «Эмбраера» показывали, что они полностью контролируют режим полета и уверены в успешной посадке. Однако на распространенном в сетях видео можно было наблюдать, что при заходе на посадочную глиссаду пилоты не смогли выровнять крен лайнера, который врезался в землю и взорвался. Что могло произойти в этот момент, что могло помешать пилотам «Эмбраера» нормально приземлиться? Ведь в Актау не было ни украинских дронов, ни российских ракет ПВО. Ответ простой: дистанционное вмешательство в управление лайнером. Такая опция существует, причем достаточно давно, на всех пассажирских лайнерах ведущих авиакомпаний мира. В феврале 2007 года бывший пилот американской авиакомпании Northwest Airlines Филд Макконнелл подал иск Boeing Co., и Ассоциация пилотов воздушных линий (ALPA) не могут гарантировать ему, что самолеты B747-400 безопасны. Макконнелл утверждал, что самолеты незаконно модифицированы компанией Boeing и управление ими может быть перехвачено злоумышленниками. «Мои поиски истины включали подачу гражданского дела 3:07-cv-24 под названием FIELD MCCONNELL v. ALPA AND BOEING. Это произошло 27 февраля 2007 года, и в течение 4 дней Boeing признал в лондонской газете от 3 марта 2007 года, что Boeing действительно развернул BUAP. Поэтому я удалил Boeing из своего “прицела” и сосредоточился на Ассоциации пилотов авиакомпаний в последующем судебном процессе Civil Case 1:08-1600 (RMC) под названием FIELD MCCONNELL v. ALPA. Этот судебный процесс длился с сентября 2008 года по январь 2011 года, когда он был отклонен судьей Розмари М. Коллиер, что, как я докажу, было мошенничеством в суде», – рассказал бывший пилот в своем письме в редакцию газеты Tasmanian Times. То факт, что суд отклонил его иск к Ассоциации пилотов авиакомпаний не отменяет главного: компания Boeing признала, что установила на своих лайнерах систему Boeing Uninterruptible AutoPilot (BUAP), «предназначенную для изъятия управления коммерческим самолетом у пилота или летного экипажа в случае угона». Что из себя представляет это система, хорошо известно в кругу авиаэкспертов. Патент на систему BUOP был выдан в декабре 2006 года. Американский портал Homeland Security News Wire пишет, что благодаря этой технологии дистанционный перехват управления лайнером «может быть активирован удаленно по радио или через спутник государственными органами» (it can be activated remotely via radio or satellite by government agencies). Издание сообщило также о «новом контракте Raytheon на разработку программного обеспечения, которое использует тип самолета, местоположение и топливную емкость для определения наиболее безопасного маршрута для угнанного или иным образом скомпрометированного самолета. Это отличная идея, которая должна взволновать базирующуюся в Чикаго, штат Иллинойс, компанию Boeing – не из зависти, а потому, что она повышает ценность ее недавно выданного патента на систему, которая после активации отбирает управление самолетом у пилотов и направляет его в заранее определенное место посадки. Объедините системы Raytheon и Boeing – вот это хорошая идея». 8 марта 2014 года рейс MH370 Malaysia Airlines – плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) – Пекин (Китай), выполнявшийся авиалайнером Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. На его борту находились 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров). Все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате «несчастного случая». Следственными органами не было установлено обстоятельств и причин происшествия. Однако 19 мая 2014 года бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что исчезновение самолета 8 марта было «скорее всего, не обычной катастрофой из-за полной выработки топлива». Он предположил, что Центральное разведывательное управление США знало об исчезновении самолета с 239 людьми на борту, но не поделилось этой информацией с Малайзией.

Юрий Ильинов Он также заявил, что производитель самолета – компания Boeing и «определённые» правительственные агентства – имеют возможность удаленно брать под контроль коммерческие авиалайнеры, такие как пропавший Boeing 777. «По какой-то причине СМИ не будут публиковать ничего, что связано с Boeing или ЦРУ», – сказал он. 17 июня 2009 года в подкомитете Сената США по авиационным операциям, безопасности и охране под председательством сенатора Байрона Доргана, демократа от Миннесоты, прошли слушания по теме: «Безопасность полетов: роль и ответственность коммерческих авиаперевозчиков и их сотрудников». В своем письме к сенатору Доргану Филд Мкакконнелл написал, что незаконно установленная на лайнеры Boeing система дистанционного перехвата управления привела к катастрофам в 2007 году Boeing 737-8AL авиакомпании Kenya Airways в Дуале (Камерун) и Boeing 737-4Q8 авиакомпании Adam Air в Сулавеси (Индонезия), в 2009 году – лайнера De Havilland Canada DHC-8-402 Q400 авиакомпании Colgan Air в Буффало (США) и Airbus A330-203 авиакомпании Air France при вылете из Рио-де-Жанейро. Показаниям Макконнелла сенатор-демократ хода не дал. В январе 2005 года в США был выдан патент US 20030163232 (который и имел в виду Филд Маакконнелл), установленный на лайнеры сначала «Боингом», а затем «Эйрбас», который дает возможность дистанционного управления лайнером для предотвращения попытки его угона. В пункте 6 этого патента предполагается «активировать по меньшей мере один электромагнитный клапан находящегося в герметичной связи с коллектором резервуара под давлением, расположенного в багажном отсеке воздушного судна и тем самым выпустить так называемый “сумеречный газ” в количестве, достаточном, чтобы вызвать состояние легкого сна у членов экипажа и пассажиров самолета, в то время как самолет благополучно осуществит возможность дистанционного полета под контролем». Возможно, странное молчание пилотов рейса MH370 Malaysia Airlines объясняется тем, что их, а также пассажиров лайнера ввели в состояние «легкого сна», одновременно направив самолет в воды океана. В Актау потерпел катастрофу Embraer 190 бразильского производства, так, может быть, на этих лайнерах нет систем дистанционного перехвата управления? К сожалению есть. В декабре 2019 года бразильский портал сообщил об успешных испытаниях многоцелевого самолёта Embraer KC-390 Millennium. «Управляемость самолета была превосходной во всех условиях запуска в полете, а дистанционное управление полетом чрезвычайно эффективно контролировало изменения положения самолета по тангажу во время и после каждого сброса полезной нагрузки. Наиболее сложные стартовые ситуации выполнялись без вмешательства пилота (управляемые боковые ручки в нейтральном положении)», – отметило издание. Вмешаться в управление полетом заходившего на посадку в Актау «Эмбраера» для американских военных не могло составить труда. Управляющий сигнал мог быть послан с американской военной базы Инджирлик в Турции или из перенасыщенного радарами, работающими как на прием, так и на передачу, посольства США в Ереване, причем без ведома правительств этих стран. Но проще всего уничтожить лайнер, как пишет Homeland Security News Wire, можно было бы, просто послав летальный сигнал с военного космического спутника. Как бы то ни было, эта версия гибели азербайджанского лайнера должна быть прията к сведению экспертным сообществом.