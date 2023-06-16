Военное обозрение

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Белгородская область стала зоной боевых действий

Белгородская область стала зоной боевых действий

Белгородская область в последние несколько недель мелькала в лентах новостей и военных сводках чаще, чем Донбасс, что неудивительно, учитывая, что область из прифронтовой превратилась в самую что ни есть фронтовую.

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