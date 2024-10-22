Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Nvidia планирует инвестировать в Таиланд

Американская корпорация Nvidia планирует инвестировать в Таиланд, поскольку поскольку Юго-Восточная Азия становится популярным местом для строительства центров обработки данных на базе искусственного интеллекта (ИИ) и производства компонентов, которые их обеспечивают.

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