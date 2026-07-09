Иллюзия помощи: Bloomberg объяснил, почему идея Трампа по производству Patriot на Украине обречена на провал

Политические декларации часто разбиваются о суровые промышленные реалии. Недавно Дональд Трамп заявил о готовности разрешить Украине самостоятельно производить ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
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