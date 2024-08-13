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Курская область. ВСУ не понравится. "Любимый генерал" Путина в деле – что говорят инсайдеры и военные эксперты

Курская область. ВСУ не понравится. "Любимый генерал" Путина в деле – что говорят инсайдеры и военные эксперты

© Maksim Konstantinov/GloballookpressСегодня 76K прочитали Накануне состоялось расширенное совещание по ситуации в приграничных регионах России во главе с президентом Владимиром Путиным.

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Астон Мартин
Желательно вернуть командующего 58 армией  боевого генерал Попова в строй ...
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