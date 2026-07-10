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Китай освоил многоразовые ракеты: в КНР успешно запустили ракету Long March 10B и «словили» ее первую ступень

Китай освоил многоразовые ракеты: в КНР успешно запустили ракету Long March 10B и «словили» ее первую ступень

Long March 10B по своим возможностям является аналогом SpaceX Falcon 9Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты-носителя после запуска: запуск новой ракеты CZ-10B (Long March 10B) состоялся 10 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань и завершился полным успехом.

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