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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сегодняшний «Спартак» – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если не лучшая. Станкович способен привести клуб к трофею». Непомнящий о красно-белых

Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.

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