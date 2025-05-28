Овчинский сообщил о завершении строительства нового пешеходного моста в районе Коммунарка

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в районе «Прокшино» скоро откроют крытый пешеходный мост через Дальний пруд .
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