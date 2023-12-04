Архипелаг из 15 солнечных пятен размером с Землю вызывает опасения

Вид большого архипелага солнечных пятен вызывает беспокойство. Эти солнечные пятна, способные вызывать мощные солнечные вспышки, могут вызвать значительные нарушения в энергоснабжении и сетях связи Земли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии