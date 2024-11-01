Когда ломает не смерть, а измена. Что ждать от сериала «Танго на осколках» с Юлией Снигирь

Актриса уже сыграла Екатерину II и получила роль мечты, перевоплотившись в булгаковскую Маргариту. Но если зрителям кажется, что на этом с личными вызовами Юлия Снигирь покончила, то это вовсе не так, ведь ради нового проекта ей пришлось плотно взяться за хореографию.
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