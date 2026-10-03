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Регионы России

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США выдворили двух дипломатов Ирана после Генассамблеи ООН

США выдворили двух дипломатов Ирана после Генассамблеи ООН

По информации портала, дипломаты были обнаружены в Нью-Йорке спустя продолжительное время после завершения официальных мероприятий.

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