Редчайший гелий-3 научились извлекать из обычного гелия: технология станет основой для добычи на Луне

Interlune получила гелий-3 чистотой 99% и рассчитывает сначала нарастить его производство на Земле, а затем перейти к добыче лунных запасовАмериканская компания Interlune сообщила об успешной демонстрации технологии Cold Capture, которая позволяет выделять гелий-3 из обычного промышленного гелия.