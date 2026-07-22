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Редчайший гелий-3 научились извлекать из обычного гелия: технология станет основой для добычи на Луне

Редчайший гелий-3 научились извлекать из обычного гелия: технология станет основой для добычи на Луне

Interlune получила гелий-3 чистотой 99% и рассчитывает сначала нарастить его производство на Земле, а затем перейти к добыче лунных запасовАмериканская компания Interlune сообщила об успешной демонстрации технологии Cold Capture, которая позволяет выделять гелий-3 из обычного промышленного гелия.

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