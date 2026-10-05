Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 347 подписчиков

Актёр, которого запретил патриарх: почему Иван Охлобыстин до сих пор священник — но не служит

Актёр, которого запретил патриарх: почему Иван Охлобыстин до сих пор священник — но не служит

Иван Охлобыстин — один из самых узнаваемых российских актёров последних двадцати лет. Большинство знают его как доктора Быкова из «Интернов» — циника, гения и самого желанного наставника-мучителя отечественного телевидения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым