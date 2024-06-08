Набережная Степана Разина в Твери вновь станет пешеходной зоной для прогулок

Сегодня, 8 июня, на набережной Степана Разина в Твери стартует фестиваль «Лето – 2024» (0+). Ровно в полдень на набережной начнутся праздничные мероприятия — выступления творческих коллективов, мастер-класс по росписи пряников, а также концерт этнической музыки.