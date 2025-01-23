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Царьград

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Трамп требует окончания конфликта на Украине, угрожая новыми санкциями

Трамп требует окончания конфликта на Украине, угрожая новыми санкциями

Бывший посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал Дональда Трампа за пренебрежение дипломатией, призвав завершить спецоперацию на Украине через соцсеть.

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Комментарии
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Eduard
Нам нужна территория и болше чем сейчас!
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