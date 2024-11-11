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Парламентская газета

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  • Evgenija Palette
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На АвтоВАЗе пообещали не повышать цены на машины до конца 2024 года

На АвтоВАЗе пообещали не повышать цены на машины до конца 2024 года

Уплату утилизационного сбора за четвертый квартал этого года и за первый-третий кварталы следующего для крупнейших отечественных автопроизводителей предложили отсрочить до декабря 2025 года — Минпромторг подготовил такой проект правительственного постановления.

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