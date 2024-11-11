На АвтоВАЗе пообещали не повышать цены на машины до конца 2024 года

Уплату утилизационного сбора за четвертый квартал этого года и за первый-третий кварталы следующего для крупнейших отечественных автопроизводителей предложили отсрочить до декабря 2025 года — Минпромторг подготовил такой проект правительственного постановления.
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