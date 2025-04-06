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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Тикнизяна о срыве трансфера в «Леганес» зимой: «Когда‑то клубы договариваются, когда‑то – нет. Посмотрим летом»

— Почему Тикнизяну не удалось уехать в Европу зимой? — Это вопрос не ко мне и не к Наиру. — Клуб не захотел отпускать игрока? — Как всегда бывает, клубы выходят и разговаривают.

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