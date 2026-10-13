Александр Новак поручил активизировать меры по снабжению регионов топливом

Участники совещания отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива. В сообщении кабинета министров говорится, что ведомства должны усилить меры по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также обеспечить оперативное реагирование на колебания и необоснованное завышение цен.