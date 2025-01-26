"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, где в РБ будет установлен российский ракетный комплекс "Орешник".
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