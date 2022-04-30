Басмачи: факты, о которых в СССР умалчивали

Что мы знаем о басмачах? В Советском Союзе было снято немало фильмов в жанре этаких переделанных вестернов, где храбрые красноармейцы боролись с бандитами, пытавшимися «повернуть историю вспять», надеть на среднеазиатских женщин паранджу и т.