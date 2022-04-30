Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Garry
    в долгосрочной перспективе сша тоже не избежать катастрофических последствий в экономике, которые станут результатом ...Почему держится р...
  • Малик Гумеров
    "Индия — страна кастовая" = мечта мировой мафии , хотели бы  насадить по всему миру !!!                              ...Индия — страна ка...
  • Александр Шохин
    Во что прев ратили мир тесен? В сборище дураков  и пропагандистов.Тайна Путешествен...

Басмачи: факты, о которых в СССР умалчивали

Басмачи: факты, о которых в СССР умалчивали

Что мы знаем о басмачах? В Советском Союзе было снято немало фильмов в жанре этаких переделанных вестернов, где храбрые красноармейцы боролись с бандитами, пытавшимися «повернуть историю вспять», надеть на среднеазиатских женщин паранджу и т.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх