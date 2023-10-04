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Google объявила интеграцию «Ассистента» и ИИ-бота Bard — голосовой помощник выйд...

Google объявила интеграцию «Ассистента» и ИИ-бота Bard — голосовой помощник выйд...

Google объявила интеграцию «Ассистента» и ИИ-бота Bard — голосовой помощник выйдет на новый уровеньВ рамках сегодняшнего мероприятия Made by Google были объявлены планы по интеграции ИИ-чат-бота Bard в состав голосового помощника Google Ассистент».

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