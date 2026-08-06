Нижегородца обвинили в серии квартирных краж

В Нижнем Новгороде 46-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в трех квартирных кражах. Для проникновения в дома он купил универсальный ключ от домофонов и инструмент для вскрытия замков, сообщает Pravda-nn.
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