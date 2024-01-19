Зеленский заявил в Давосе, что жителям Украины нельзя просто дышать воздухом

Судя по словам Зеленского в Давосе, у жителей Украины есть только два возможных варианта - либо работа, либо фронтВ Давосе в минувшие выходные прошла четвёртая международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители более 80 государств и организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии