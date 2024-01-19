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Зеленский заявил в Давосе, что жителям Украины нельзя просто дышать воздухом

Зеленский заявил в Давосе, что жителям Украины нельзя просто дышать воздухом

Судя по словам Зеленского в Давосе, у жителей Украины есть только два возможных варианта - либо работа, либо фронтВ Давосе в минувшие выходные прошла четвёртая международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители более 80 государств и организаций.

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