Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель отмечает юбилей.

Каждая роль народной артистки Беларуси Татьяны Мархель - подарок для нас, зрителей. Яркая самобытная актриса удивительного природного обаяния воплотила в своих героинях в театре и кино лучшие черты белорусского характера: жертвенность, милосердие, сострадание.