Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель отмечает юбилей.

Каждая роль народной артистки Беларуси Татьяны Мархель - подарок для нас, зрителей. Яркая самобытная актриса удивительного природного обаяния воплотила в своих героинях в театре и кино лучшие черты белорусского характера: жертвенность, милосердие, сострадание.
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