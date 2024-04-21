Два аварийных многоквартирных дома снесут в селе Сюмси до конца июня

Сюмси. Удмуртия. В селе Сюмси снесут два аварийных многоквартирных дома. Как сообщает администрация Сюмсинского района Удмуртии, два контракта на снос заключены в рамках действующей Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья 2019-2025 годов.
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