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Два аварийных многоквартирных дома снесут в селе Сюмси до конца июня

Два аварийных многоквартирных дома снесут в селе Сюмси до конца июня

Сюмси. Удмуртия. В селе Сюмси снесут два аварийных многоквартирных дома. Как сообщает администрация Сюмсинского района Удмуртии, два контракта на снос заключены в рамках действующей Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья 2019-2025 годов.

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