Элитка Абхазии явно переоценивает свою ценность для Кремля. И в один прекрасный момент может проснуться в совершенно иной реальности

Первые итоги абхазской недореволюции не заставили себя долго ждать. Парламент закавказской республики принял решение не ратифицировать соглашение об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов.
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