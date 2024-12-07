Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Элитка Абхазии явно переоценивает свою ценность для Кремля. И в один прекрасный момент может проснуться в совершенно иной реальности

Элитка Абхазии явно переоценивает свою ценность для Кремля. И в один прекрасный момент может проснуться в совершенно иной реальности

Первые итоги абхазской недореволюции не заставили себя долго ждать. Парламент закавказской республики принял решение не ратифицировать соглашение об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов.

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