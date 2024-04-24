Превращаемся в стильную красотку при минимуме потраченных средств

Весной практически каждой женщине хочется позитивных изменений в своей внешности. Но как из «серой и уставшей» женщины превратиться в стильную красотку, если бюджет не позволяет тратить много средств на внешность? Конечно, совсем без расходов не обойтись.
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